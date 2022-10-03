Görme engellilerin sporu oldu   

Bir savaşta gözlerini kaybeden gaziler için rehabilitasyon amacı ile geliştirilen tedavi yöntemi, onlarca görme engellinin umudu oldu. Bu spor sayesinde sporcular hem hayata tutunuyor hem de sosyalleşiyor.

Görme engellileri sosyal hayata ve spora kazandırmak amacıyla Elazığ’da yıllardır faaliyet gösteren Harput Görme Engelliler Spor Kulübü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Satranç ve futbol gibi spor dallarının yanı sıra birçok eğitim alan görme engelliler, zilli top ile oynanan goalballda bir çok derece elde etti. 1946 yılında Avusturyalı Hanz Lorenzen ve Alman Sepp Renidle tarafından savaşta gözlerini kaybeden gazilerin rehabilitasyonu amacıyla geliştirilen edilen bu spor günümüzde birçok görme engellinin umudu oldu.

Goalball sporunun fiziksel ve psikolojik yönde katkısı olduğunu dile getiren sporculardan Ertuğrul Oranlı, “Bilecek Söğüt’te yaşıyorum, bu sene Elazığ’a transfer oldum. Nasip bizi buralara kadar getirdi. Buradaki arkadaşlarla güzel bir şekilde kaynaştık. Türkiye Görme Engellileri Federasyonu’nun goalball branşında 2. devreye Elazığ’ın takımı ile katılacağız. Çalışmalarımız iyi gidiyor. İnşallah hedeflediğimiz 3.lige çıkmak. Biz de oraya çıkar Elazığ’ı gururlandırırız. Görme engelli camiasında böyle bir branşın içinde bizde bunları tamamlıyoruz. Fiziksel ve psikolojik olarak katkıları var. O yüzden bizim için güzel oluyor” dedi.

Goalball’ın kendi gelişimlerine katkı sağladığını ifade eden sporculardan Hasan Türkan (17), “Goalball sporunda 3 turnuvaya gittim. Aslında yeni başlıyorum. Buradaki ağabeylerimizin tecrübelerini kazanmaya çalışıyoruz. Başkanlarımız da çok iyi. Sporda kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Goalball bana göre güzel ve eğlenceli çok seviyorum” şeklinde konuştu.

Harput Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Fehmi Güler ise “Amacımız, görme engelli bireylerimize sporu aşılamak ve onları sporla hayata kazandırmak. Bu amaçla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yıl da futbol ve goalball branşlarında sporcularımız mücadele ediyor. Amacımız, bu yıl goalball takımımızı iyi bir seviyeye getirmek. Sporcularımız canı gönülden çalışıyor. Goalball görme engellilerin oynadığı en temel sporlarından bir tanesi. Bu spor aslında görme engellileri hayata bağlayan bir spor dalıdır. Engellilere bu spor dalı öğretiliyordu. Geçmiş yıllarda bu sporu yaparak rehabilite oluyorlardı. Zamanla bu spor dünyada goalball sporuna dönüşmüş oldu. Bütün görme engelli kardeşlerimize bu spor dalını tavsiye ediyoruz. Hem kendilerini iyi ifade ediyorlar hem de toplumla barışık oluyorlar. Bu spor dalında sadece kendilerinin engelli olmadığını, başka illerde ve başka yerlerde de birçok görme engelli olduğunu da öğrenmiş oluyorlar. Bunu görmüş olmaları kendilerini rahatlatmış oluyor. Bu şekilde kendilerini daha iyi ifade edebiliyor ve anlatabiliyorlar. Diğer illerdeki görme engelli kişilerle tanıştıklarında hayata bakış açıları değişiyor” diye konuştu.