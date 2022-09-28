Görme engelli Okan azmetti ve başardı

'Tavuk karası' hastalığı ona engel olmadı, satrançta derece aldı.

Elazığ’da çocukluğunda geçirdiği rahatsızlık sonucu ‘gece körlüğü’ teşhisi konulan Okan Orhan, en büyük hobisi olan satranç alanında katıldığı Türkiye şampiyonasında derece alarak büyük bir başarıya imza attı.

Elazığ’da ikamet eden Okan Orman’a (22) çocuk yaşta geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gittiği hastanede yapılan tetkiklerde, halk arasında ‘tavuk karası’ ya da ‘gece körlüğü’ olarak bilinen 'retinitis pigmentosa' teşhisi konuldu. O dönemde 12 yaşında olan Orman, en büyük hobisi olan satrançla ilgilenmeyi sürdürdü. Şimdilerde Fırat Üniversitesi (FÜ) Antrenörlük Bölümü 3’üncü sınıfta öğrenimini sürdüren Orman, geçtiğimiz haftalarda Türkiye Görme Engelliler Federasyonunun Afyonkarahisar’da düzenlediği Türkiye Satranç Şampiyonası'na katıldı. Görme engeli olan 72 bireyin katıldığı şampiyonada rakiplerini bir bir yenen Orman, kendi kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı. Yüzde 15 ile 20 arasında görebilen Orman, en büyük hayalinin ise uluslararası alanda derece alıp Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu ifade etti.

Rahatsızlığı hakkında bilgi veren Orman, "FÜ Antrenörlük Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisiyim. 10 yaşında yaşadığım rahatsızlık nedeniyle hastaneye başvurduk. Hastanedeki tetkikler sonucunda ‘gece körlüğü’ teşhisi konuldu. Bu hastalık ilerleyen bir hastalıktır. Şu an 10 yaşından bu yaşıma gelene kadar bu hastalık görmemi çok düşürdü" dedi.

"ŞU AN GÖRMEM YÜZDE 15 İLE 20 ARASINDA"

Görme engelinin kendisine hiçbir zaman engel olmadığını vurgulayan Orman, "Şu an görmem yüzde 15 ile 20 arasında. Bu bana hiçbir zaman engel olmadı. Eğitimime ve sporuma devam ediyorum. Satrancı küçüklüğümden ve o dönemde gördüğümden beri oynuyorum, çok da seviyorum. Gözlerimden dolayı satranca bir süre ara verdim. Sonra Elazığ Harput Görme Engelliler Spor Kulübü ile tanıştım. Onların vesilesiyle satranç turnuvalarına katıldım” diye konuştu.

"HEDEFİM, ÜLKEMİZİ ULUSLARARASI ALANDA TEMSİL ETMEK VE BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAKTIR"

Son olarak katıldığı Türkiye şampiyonasında önemli bir başarı elde ettiğini belirten Orman, "Bu sene Türkiye Görme Engelliler Federasyonunun düzenlediği Türkiye Satranç Şampiyonasında C kategorisinde üçüncü oldum. Bu benim ve kulübüm için çok önemli bir başarı oldu. Bu aynı zamanda kulübümün ilk satranç madalyası oldu. Bu durum aynı zamanda beni çok gururlandırdı ve çok mutluyum. Hedefim ise önümüzdeki yıllarda Türkiye şampiyonu olup Elazığ’ı ve ülkemizi uluslararası alanda temsil etmek ve bayrağımızı dalgalandırmaktır” şeklinde konuştu.

Harput Görme Engelliler Spor Kulübü yöneticilerinden Kadir Ay, Okan’ın azim ve başarısının birçok engelli bireye ilham verecek nitelikte olduğunu kaydetti.