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Giriş Tarihi : 21-01-2020 10:41

Görme engelli hafız emekli oldu talebe yetiştirmeyi bırakmadı

67 yaşındaki Ali Kılıçoğlu, arkadaşları ve hocasının okuduğu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini teyple kaydedip dinlediği kasetten öğrenerek hafız oldu 42 sene müezzinlik yaptı, emekli olmasına rağmen  gönüllü olarak talebe yetiştirmeyi bırakmadı.

Görme engelli hafız emekli oldu talebe yetiştirmeyi bırakmadı

Elazığ'da görme engelli 67 yaşındaki Ali Kılıçoğlu, arkadaşları ve hocasının okuduğu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini kaydedip dinlediği kasetten öğrenerek hafız olup 42 sene müezzinlik yaptı, çok sayıda talebe yetiştirdi. Geçtiğimiz yıl emekli olan Hafız Kılıçoğlu, gönüllü olarak talebe yetiştirmeye devam ederek örnek bir davranış sergiliyor.

4 çocuk babası 67 yasındaki Ali Kılıçoğlu, küçük yaşta babası ile keven kesmeye gittiğinde gözüne gelen ağaç parçası ile her iki gözü de görme yetisini kaybetti. Ailesinin o dönem bir çok doktora götürdüğü Kılıçoğlu'nun gözleri bir daha görmedi. Köydeki camide arkadaşlarının ve hocasının okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek her gün bir sayfa ezberlemeye başlayan Kılıçoğlu, o tarihte aldığı teyple hocasının sesini kaydedip 19 ayda hafız oldu. 1970 yılında hafızlık yapmaya başlayan Kılıçoğlu, bir süre sonra Yeni Camii'ye müezzin olarak atandı. 42 yıl müezzinlik yaptığı camide biri kendisi gibi görme engelli çok sayıda talebe yetiştiren Kılıçoğlu, geçtiğimiz yıl emekli olmasına rağmen gönüllü olarak ders vermeyi bırakmadı. Gönüllü olarak talebe yetiştirmeyi sürdüren hafız Kılıçoğlu, elinden geldiği kadarıyla herkesi okutmaya çalıştığını söyledi.

1970 YILINDA HAFIZLIK YAPMAYA BAŞLADI 

Çocuk yaşta babası ile dağa keven kesmeye gittiğini anımsatan Hafız Ali Kılıçoğlu, “Onu yakarken ağaç parçası gözüme değdi. Aynaya baktığımda hafif bir çizilme gördüm. Beni birçok doktora götürdüler. Bir gözüm yaralandı. Diğer gözüm sağlamdı. Birkaç ay sonra diğer gözümü de kaybettim. Çok doktora gittim.Görme imkanım olmadığını söylediler. Uzun bir süre geçtikten sonra ben Kur'an-ı Kerim okumaya başladım. 1970 yılında Kur'an kursunda hafızlık yapmaya başladım" dedi.

42 SENE MÜEZZİNLİK YAPTI EMEKLİ OLDU, DERS VERMEYİ BIRAKMADI 

Bir sene arkadaşlarının Kur'an-ı Kerim'i kendisine okuduğunu ve dinleyerek her gün bir sayfa ezber yapabildiğini aktaran Kılıçoğlu, "Bir sene  sonra ben bir teyp aldım. Onun kasetten dinleyerek ezberliyordum. 19 ayda hafız oldum. Hafızlığım tamamladıktan sonra talebe okutmaya başladım. Aradan biraz süre geçince Yeni Camii'de kadroya geçtim. 42 sene burada müezzinlik yaptım.  Hem müezzinlik yaptım hem de talebe okuttum. Kendim gibi bir amayı bile hafız ettim. Şuanda emekli oldum gönüllü olarak burada ücretsiz dersler veriyorum. Bu işi yaparken hiç zorlanmıyorum. Elimden geldikçe herkesi okutmak isterim. Gözlerimin görmemesi benim umurumda bile değil. Benim durumumda olanlar sabır etsinler. Kendilerine eve hapsetmesinler. Kendilerine bir uğraş bulsunlar” diye konuştu.

2016 yılından itibaren Ali hocanın yanına geldiğini dile getiren talebesi Harun Er, “Elazığ’da yetiştirdiği talebe sayısı saymakla bitmez. Kur'an okumayı biliyordum. Ama tecvit ve mahreç konusunda büyük eksikliklerim vardı. Biz ona okuyoruz. Takıldığımız yerleri ve eksiklikleri bizlere söylüyor. Biz okuduğumuz yerleri bazen baktığımız halde yanlış okurken kendisi görmeden doğrusunu bize söylüyor. Bizim öğrenmemizde büyük katkıları oluyor” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER: hafız ali kılıçoğlu
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