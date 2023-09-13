Göreve yeni başlayan Kaymakam Çelik deprem konutlarını inceledi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bingöl’ün Adaklı İlçe Kaymakamlığına atanan Koray Çelik 2020 yılında meydana gelen deprem sonrası yapımı devam eden konutları yerinde inceledi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bingöl’ün Adaklı İlçe Kaymakamlığına atanan Koray Çelik 2020 yılında meydana gelen deprem sonrası yapımı devam eden konutları yerinde inceledi.Adaklı İlçe Kaymakamı Koray Çelik, 14 Haziran 2020 tarihinde Bingöl Karlıova merkezli 5.7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından, TOKİ tarafından yapımı devam eden yeni afet konutlarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Kaymakam Çelik, konutlara girerek inşaatta incelemelerde bulundu.