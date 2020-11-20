Kantin- İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Leyla Yıldırım açıklama yaptı.

Leyla Yıldırım; “Seçime daha çok var. Sürekli kantinci esnaflarımızla birlikteyiz. Bakkal teyzelerimizle, bakkal amcalarımızla sürekli beraberiz hiç ayrılmadık hiç kopmadık. Hazirun çağırırsa görevden kaçmam. Genel kurulumuz esnaflarımız göreve çağırılarsa ben de bu görevden kaçmam yalnız şuanda Bakkallar Odasına adaylığını düşünmüyorum. Seçime daha çok var. Bizim sendikamızla çalışmalarımız var projelerimiz var. Öncelikle biz bu projelerimizi gerçekleştirmek istiyorum”.

“KABUDER’İ KURDUK”

Başkan Yıldırım; “KABUDER (Kantinciler ve Büfeciler Dayanışma) derneğimizi de kurduk. Çünkü büfecilerimizin de çok büyük sıkıntıları var. İhale çıkma sorunları var. Benim mesleğim de büfeciliktir. 24.04.2020 tarihinde KABUDER olarak odamıza aidatlarımıza indirim talebinde bulunduk. Gazete manşetlerinde aidat sorunlarının çözüleceğini görsek de bizlere gelen yazı net bir açıklama halen daha açıklama yok. İnşallah odamızda bizlere destek verecektir. Kantincilerimizin 2020 yılında hiç işyerlerini açmadan para kazanmadıklarını odamız da biliyor. Dilekçemizde izah ettik inşallah çözüm bulacaklardır”dedi.