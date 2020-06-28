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Giriş Tarihi : 28-06-2020 19:42   Güncelleme : 28-06-2020 19:42

Görevden alınan başkanın testi pozitif çıktı

Elazığ'da terör soruşturması kapsamında görevden alınan Karakoçan ilçesi Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat'ın korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine 5 adreste kısmi karantina başlatıldı.    

Görevden alınan başkanın testi pozitif çıktı

HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat, geçtiğimiz hafta terör soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adli kontrolle serbest kaldı. Görevden alınan Polat'ın Covid-19 testi ise pozitif çıktı. Bunun üzerine bugün belediye dahil beldede görevden alınan Polat'la temaslı kişilerin olduğu 5 adres tedbir amaçlı karantinaya alındı. Beldede jandarma ekiplerinin gerekli uyarıları yaptığı ve İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekiplerinin çalışma yürüttüğü bildirildi.

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