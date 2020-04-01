Görevden alınan Abdullah Ataş’tan açıklama!

Görevden alınan AK Parti Elazığ il Başkan Yardımcısı Abdullah Ataş, Milli Dayanışma Kampanyasını eleştiren watsapp durum görüntüsünün kendisine ait olmadığını söyledi.

Ataş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "2016 yılından itibaren aralıksız bir şekilde onurla ve gururla AK PARTİ ELAZIĞ İl Yönetim kurulu üyesi olarak Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN ‘ın liderliğinde çalışmalarımı yürütmekteyim. Bu süre içerisinde 2 genel seçim, 1 yerel ve 1 bir de Cumhurbaşkanlığı seçiminde görev alarak partime elimden gelen her türlü katkıyı sunmaya gayret ettim.

2020 yılı içerisinde 24 Ocakta ilimiz büyük bir depremle tarifsiz acılar yaşadı .Acımız daha taze iken ,birçok insan henüz konteynır kentte yaşarken, devletimiz vatandaşına her türlü yardımda bulunurken bir de Covid-19 salgınıyla bir kez daha sarsıldık.

Dünyayı, ülkemizi ve ilimizi derinden etkileyen bu virüs salgını karşısında Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimiz; insanımızın etkilenmemesi için büyük bir çaba sarf ediyorlar.

30 Mart gecesi Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN, yaşamış olduğumuz tarifsiz acıların paylaşılması için :‘’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!’’ anlayışıyla bu salgından etkilenen vatandaşlarımıza en üst düzeyde yardımcı olmak üzere BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM! Adında milli bir dayanışma kampanyası düzenlemiştir .Bu kampanyayı sonuna kadar destekliyor ve imkanlarımız ölçüsünde de katkı sunuyoruz.

31 Mart sabahı İl Başkanımız beni acilen görüşmeye davet etti . Ben de derhal bulunduğu yere gittim. Whatsapp durumumda benim tarafından bir paylaşım yapıldığını , bu paylaşımın neden yapıldığını ve bu paylaşımın ne manaya geldiğini tarafıma sordu. Ben de böyle bir paylaşımı yapmadığımı, durumumda böyle bir paylaşımın olmadığını kendisine ifade ettim. İl Başkanımızın bana gösterdiği bu ekran görüntüsünün bana ait olmadığını , tarafımca böyle bir paylaşım yapmadığımı kesin ve net bir dille ifade ettim. Bu tür görüntülerin Fotoshop ile çok kolay bir şekilde yapılabileceğini ve bu görüntünün tarafıma ait olmadığını bir kez daha ifade ettim.

İçinden geçmekte olduğumuz bu hassas süreçte Cumhurbaşkanımıza ve Partimize karşı; bir takım çevrelerin ortaya koyduğu maksatlı bu iğrenç oyunu bozmak ve bu çevrelerin hilelerini ters yüz etmek maksadıyla üzerimden algı oluşturarak Partimize yönelik olumsuz her türlü gelebilecek zarara karşı İl Başkanımızla istişare ederek , Partimle resmi olarak ilişkimi kesip gönül birlikteliğimi devam ettirme yönünde karar aldım.

Bundan sonraki süreçlerde de Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın ve AK Partimizin gönüllü bir neferi olarak çalışmalarımı devam ettireceğim.

Unutulmasın ki kumpas kurup tuzak hazırlayanlara karşı şunu ifade etmek istiyorum ki :’’ Doğrusu Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.’’