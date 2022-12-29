Görev bırakan şoförler hakkında yasal işlem başlatıldı   

Elazığ Belediyesi, hiçbir hukuki zemine dayanmaksızın EBUAŞ bünyesinden BELPER bünyesine geçme talebiyle iş bırakma yoluna giden şoförler hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

Elazığ Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “EBUAŞ bünyesinde özel eğitimle donatılarak ELBÜS’leri kullanmak üzere görevlendirilen sürücüler, 29 Aralık tarihi itibariyle hiçbir hukuki zemine dayanmaksızın EBUAŞ bünyesinden BELPER bünyesine geçme talebiyle iş bırakma yoluna gitmişlerdir. Sadece bu alanda görevlendirilmek üzere işe alımları gerçekleştirilen çalışanların maaş ve özlük hakları noktasında bugüne kadar hiçbir kayıpları söz konusu dahi olmamıştır. Başta maaş ödemesi olmak üzere bir gecikme dahi yaşamamalarına rağmen, ortaya koydukları haksız taleplerle vatandaşlarımızın kısa süreli de olsa mağduriyetlerine sebep olmuşlardır. Bu çalışanlar hakkında kurumumuz tarafından gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Kurumumuz, vatandaşlarımızın ulaşım noktasında herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına gerekli önlemleri ve düzenlemeleri ivedilikle gerçekleştirmiştir. Vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti, en ideal şekilde sunmak hedefiyle şehrimize hizmet etmeyi birincil önceliğimiz olarak kabul ediyoruz. Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmet kalitesini düşürmeye yönelik girişimlere asla müsamaha gösterilemeyecektir” denildi.