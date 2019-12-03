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Giriş Tarihi : 03-12-2019 14:33

Gönüllülerden Türk Halk Müziği Korosu kuruldu

Belediye Konservatuvarı bünyesinde tamamı gönüllülerden oluşan Türk Halk Müziği Korosu kuruldu.

Gönüllülerden Türk Halk Müziği Korosu kuruldu

Çalışmalarına başlayan koro tarafından ilk konserin 27 Aralık'ta verilmesinin planlandığı belirtildi.Koro Şefi Aygün Çam öncülüğünde eğitim amaçlı başlatılan çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Elazığ'da ilk kez kurulan ve Elazığ Belediyesi bünyesinde faaliyet gösterecek olan Türk Halk Müziği Korosuna katılmak isteyenleri konservatuvara beklediklerini dile getiren Koro Şefi Aygün Çam; "Göreve geldiği ilk günden itibaren kültürel faaliyetlere büyük önem veren ve çalışmalarımıza sürekli destek olan Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'nın talimatlarıyla Türk Halk Müziği Koromuzu kurduk. Bugün itibariyle de ilk çalışmamızı gerçekleştirdik. İnşallah nasip olursa ilk konserimizi 27 Aralık Cuma günü vereceğiz. Bizim koromuzda yer alan herkes gönüllü. Bunun altını çizmek istiyorum. Müzik alanında kendini geliştirmek ve halk müziğinde yeteneklerini sergilemek isteyen herkesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren konservatuvarımıza bekliyoruz"dedi.

ETİKETLER: elazığ belediyesi koru türk halk müziği koru
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