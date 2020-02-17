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Giriş Tarihi : 17-02-2020 10:47

Gönüllü tiyatro ekibi çocuklar için sahne aldı

Elazığ’da depremzede çocuklar için gönüllü tiyatro ekibi sahne aldı.  

Gönüllü tiyatro ekibi çocuklar için sahne aldı

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaralarının sarılması için tüm kurum ve kuruluşların yanı sıra gönüllüler de görev alıyor.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi ve Çok Amaçlı Spor Salonunda aileleri ile kalan deprem mağduru çocuklar için Samsun Atakum Gençlik Merkezinden gelen gönüllü tiyatro ekibi etkinlik düzenledi. Çocuklar gönüllülerin yer aldığı tiyatro oyunuyla güzel vakit geçirdi. Etkinliklerini sürdürdüklerini dile getiren gönüllü tiyatro ekibi, Elazığ'da çocuklarla bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

ETİKETLER: elazığ tiyatro deprem tiyatro
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