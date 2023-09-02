Gökyüzünde heyecanlandıran görüntü: Elazığ’da meteor düştü iddiası

Elazığ’da saat 20.00 sıralarında gökyüzünde görülen ışık hüzmesi heyecan oluşturdu. ’Meteor düştü’ iddiaları bir anda sosyal medyada yayılırken, söz konusu anlar cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Elazığ’da saat 20.00 sıralarında gökyüzünde görülen ışık hüzmesi heyecan oluşturdu. ’Meteor düştü’ iddiaları bir anda sosyal medyada yayılırken, söz konusu anlar cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.Elazığ semalarında gece saatlerinde beliren sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi, görenleri şaşkına çevirdi. Işık saçan cismi görenler cep telefonlarına sarıldı. Aynı görüntüler sosyal medyadan canlı yayın yapan bir kişinin kayıtlarına da yansıdı. Cisim düştükten sonra ise yüksek düzeyde bir ses duyuldu.Mavi ve kırmızı ışık saçan cismin göktaşı olma ihtimali üzerinde duruluyor.