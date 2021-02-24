‘Göç eden vatandaşlarımızı geri getirmeliyiz’

Elazığ Petrolcüler Derneği ve Elazığ Ticaret Sanayi Odası 7. Meslek grubu Başkanı Ahmet Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Yılmaz; “İlimizde göç eden vatandaşlarımızı geri getirmek için mücadele etmeliyiz. Elazığ’ı cazibe merkezi yapıp verilen göçleri almak zorundayız. Elazığ 4-5 senede eski cazibesine kavuşur.1 yıl oldu TOKİ’nin haricinde her hangi bir yere bir çivi çakılmadı”.

“VATANDAŞLARIMIZIN ALIM GÜCÜ AZALDI”

ELPETDER Başkanı Ahmet Yılmaz; “Temennimiz akaryakıt fiyatlarının yükselmemesidir. Çünkü vatandaşlarımızın alım gücü bitmek üzere. Temennimiz akaryakıt fiyatları bu seviyelerde kalır. Bu seviyede kalırsa halkımız rahat eder bizde rahat ederiz. Maliyetler yükseldiğinde hem alım gücümüz azalıyor hem de satış potansiyelimiz düşüyor”.

“TİCARETİN BEYNİ VE LOKOMOTİFİ ETSO’DUR”

Elazığ Ticaret Sanayi Odası 7. Meslek grubu Başkanı Ahmet Yılmaz; “ETSO, Elazığ’da lokomotif oluyor. ETSO bütün bağlantılarda kilit noktadır. Ticaretin kalbi de lokomotifi de ETSO’dur. 6 bin üyemiz var. 14 meslek grubumuz var. Ticaretin beyni Ticaret Odasıdır. Her ilde böyledir. Elimizden ne geliyorsa yapacağımdan vatandaşlarımızın şüphesi olmasın”.

“ELAZIĞLI OLMAK BİR AYRICALIKTIR”

Yılmaz; “Elazığlı olmak bir ayrıcalıktır. İnşallah bu sıkıntılı süreci kısa zamanda atlatırız. Eşimize dostumuza gidip geliriz. İleriki zamanlarda hep birlikte coşkulu bir şekilde çalışırız”dedi.