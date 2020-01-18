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Giriş Tarihi : 18-01-2020 19:40

Gizli buzlanma zincirleme kazaya neden oldu

Kaza nedeniyle yolculuk yapanlar 2 saatten fazla yolda mahsur kaldı. 

Gizli buzlanma zincirleme kazaya neden oldu

Elazığ’da gizli buzlanma nedeniyle biri tır 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralı olmaması teselli kaynağı olurken, maddi hasar meydana geldi. Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 25. kilometresinde Kinederiç rampası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’dan Elazığ istikametine doğru seyir eden 06 BM 0539 plakalı tırın sürücüsü gizli buzlanmayı fark edip yavaşladı. Arkadan gelen araçlar yavaşlayamayınca zincirleme trafik kazası meydana geldi. 1’i tır 5 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan kazanın olduğu bölgede çok sayıda araç rampayı çıkamadı. Bölgeye giden jandarma ve polis ekipleri buzlanma nedeniyle karayolunu çift yönlü geçici olarak trafiğe kapattı, Karayolları ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kazayı anlatan başka bir sürücü de, gizli buzlanmayı fark edip tır sürücüsü arkadaşını uyardığını yavaşlayınca arkadan gelen diğer araçların duramayarak kazaya neden olduğunu söyledi. Buzlanma nedeniyle 2 saatten fazla mahsur kaldıklarını aktaran diğer sürücüler ise, ekiplerin çalışma yaptığını ifade etti.

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