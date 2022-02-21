Gizem Özer’e milli davet  

Elazığ’ın başarılı boksörü Gizem Özer, Milli Takım hazırlık kampına davet edildi.

Elazığ Belediyespor Kulübü Boks takımı sporcusu Gizem Özer, U-22 ve Büyük Kadınlar milli Takım hazırlık kampına davet edildi. Ocak ayında Kırşehir’de yapılan U22 Kadınlar Ferdi Türkiye Boks Şampiyonası'nda 63 kiloda Türkiye Şampiyonu olan başarılı sporcu, 18-27 Mart tarihleri arasında Hırvatistan’dan yapılacak Avrupa Şampiyonası öncesi son etap kampına katılacak.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen U-22 ve Büyük Kadınlar milli takım hazırlık kampı, 22 Şubat - 10 Mart tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecek.

Hazırlıklarını Elazığ’da antrenör Cemil Döndü nezaretinde sürdüren Gizem Özer, milli takım hazırlık kampına katılmak üzere İzmir’e gitti.

Başarılı boksör Gizem Özer hazırlık kampı öncesi yaptığı açıklamada, “Avrupa Şampiyonası öncesi son etap hazırlık kampına katılacağım. Sakatlıksız ve verimli bir kamp dönemi geçirmeyi umuyorum. Ay-yıldızlı forma ile yeni başarılar elde etmek istiyorum. Bu süreçte her daim bana destek olan başta Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları olmak üzere Elazığ Belediyespor Kulübü yöneticilerimize ve antrenörüme teşekkür ediyorum” dedi.