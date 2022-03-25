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  • Gizem Özer’e Elazığ’da coşkulu karşılama  
Spor
Giriş Tarihi : 25-03-2022 14:40   Güncelleme : 25-03-2022 14:40

Gizem Özer’e Elazığ’da coşkulu karşılama  

Hırvatistan’da yapılan U22 Avrupa Boks Şampiyonası’nda 63,5 kiloda 2. olarak gümüş madalya kazanan Elazığ Belediyespor Kulübü boksörü Gizem Özer, coşkuyla karşılandı. 

Gizem Özer’e Elazığ’da coşkulu karşılama  

Hırvatistan’da düzenlenen U22 Avrupa Boks Şampiyonası’nda 63,5 kiloda 2. olarak gümüş madalya alan Gizem Özer, memleketi Elazığ’da coşkuyla karşılandı. Elazığ Havalimanı’nda çiçeklerle karşılanan Elazığ Belediyespor boksörü Gizem Özer, daha sonra Başkanı Şahin Şerifoğulları’nı makamında ziyaret etti. Gizem’e ziyaretinde antrenörü Cemil Döndü ile ailesi de eşlik etti. 

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