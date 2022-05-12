Gizem Özer iyi başladı  

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası İstanbul’un ev sahipliğinde devam ediyor.

İstanbul’da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda ilk maçına Moğolistanlı rakibi karşısında çıkan Gizem Özer, rakibini 5-0 yendi.

Türk Milli Takımı'nın madalya umutları arasında yer alan ve son Avrupa Şampiyonası’nı ikinci olarak tamamlayan Elazığ Belediyespor Kulübü sporcusu Gizem Özer, ilk maçında Moğolistan’dan Shinetsetseg Uranbileg ile karşılaştı. Rahat bir oyun sonucu rakibi 5-0 yenen Gizem, 63,5 kiloda bir üst tura yükseldi. Gizem’in bir üst turdaki rakibi ise Yunanistan’dan Papadatou Pavina olacak. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da Gizem’i tebrik eden bir mesaj yayımlayarak, “Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda rakibini 5-0’lık skorla mağlup ederek bir üst tura çıkma hakkı kazanan Elazığ Belediyespor Kulübü Milli Sporcumuz Gizem Özer'i tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.