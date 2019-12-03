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Ekonomi
Giriş Tarihi : 03-12-2019 09:23

Girişimcilere büyük destek!

Her yıl yüzlerce girişimin başvurduğu, bu yıl ilk defa Türkiye dışında 30 farklı ülkeden de başvuru alındığı İTÜ Çekirdek'in final etkinliğinde 52 milyon TL dağıtıldı.

Girişimcilere büyük destek!

Girişimcilik kuluçka merkezleri sıralamasında dünyada ilk beşte yer alan İTÜ Çekirdek’in düzenlediği ve her yıl en iyi girişimleri belirlediği ‘Big Bang Start-up Challenge’da yeni bir rekora imza atıldı.

En fazla destek alan girişimler ise 4 milyon 225 bin TL ile Parxlab, 567 bin TL ile Sensemore ve 545 bin TL ile Earnado oldu.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca İTÜ Çekirdek olarak 2 bini aşkın girişime ve 5 bini aşkın girişimciye destek verdiklerini belirerek, “83 milyon TL'yi aşkın yatırım alan İTÜ Çekirdek girişimlerinin toplam değerlemesi 956 milyon TL'yi, toplam cirosu ise 65 milyon TL'yi aştı. Bu yıl Türkiye dışında 30 farklı ülkeden 80'i aşkın grup ve Türkiye'de 63 farklı şehirden binlerce başvuru alan İTÜ Çekirdek'te ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini desteklemeyi ve başarılı iş fikirlerini doğru yatırımcılarla buluşturmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

İTÜ ARI Teknokent olarak dünyada eşi benzeri olmayan bir ekosistem kurguladıklarını belirten İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp şunları söyledi: Big Bang'de yatırım ve hibe alan yabancı girişimler işlerini globalde büyütmek için bir ofislerini İstanbul'da, İTÜ ARI Teknokent'te açacak. Türkiye'nin dört bir yanından başvuran girişimciler ise İstanbul pazarına ve ihtiyaç duydukları uzmanlığa İTÜ Çekirdek desteği ile ulaşarak bulundukları illerden ülke ve dünya pazarlarına doğru büyümelerine hızla devam edebilecekler.”

Türkiye Gazetesi

ETİKETLER: girişimci girişimci destek
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