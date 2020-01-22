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Giriş Tarihi : 22-01-2020 15:25

Girişimciler sertifikalarını aldı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Akademi Eğitimleri kapsamında yapılan KOSGEB Girişimcilik eğitimi kursu tamamlandı.   

Girişimciler sertifikalarını aldı

Elazığ'da girişimcilik eğitimine katılan kursiyerler sertifikalarını aldı.  

Kursa katılanlar için oda da sertifika töreni düzenlendi. Sertifika törenine Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, KOSGEB Müdürü Şaban Yaşa, odanın yönetim kurulu ile kursiyerler katıldı. Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan,"Odamız bünyesinde kurulmuş bulunan Elazığ TSO Akademi Birimimiz tarafından organize edilen eğitimlerle toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermeyi hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda 2019 yılında düzenlenen KOSGEB Girişimcilik Kursumuza katılarak belge almaya hak kazanan kardeşlerimizin ve Elazığ TSO Akademi tarafından düzenlenen 16 ayrı eğitimlerimize katılanların sertifikalarını veriyoruz. Dünyanın her tarafından iş dünyası içerisinde çok yoğun bir mücadele ve rekabet söz konusu. Bu sistemden başarı ile çıkmanın en etkili yolu kendimizi ve işimizi geliştirmek ve rekabet şansımızı yükseltmektir"dedi.

KOSGEB İl Müdürü Şaban Yaşa'da değerlendirmesinde kurumun hem iş dünyasına hem de yeni girişimcilere desteklerinin artarak devam ettiğini aktardı.

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