Giresun yardımı söylendiği gibi değil!

Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu, İlimizde deprem sonrası birçok sorunun oluştuğunu ve bunların hala devam ettiğini ifade etti.

İlimizde deprem sonrası birçok sorunun oluştuğunu ve bunların hala devam ettiğini ifade eden Başkan Türkoğlu şunları söyledi: “Giresun’da yaşanan sel felaketinden sonra esnaflara 50 bin TL hibe yardımı yapıldığına dair haberlerin gerçekleri yansıtmadığını ifade eden Başkan Türkoğlu; şunları söyledi: Giresun, ülkemizin bir ili. O ilimizde de bir felaket oldu. Ben Giresun oda başkanımızla bizzat ben görüştüm. Başkanımız konunun basında konuşulduğu gibi olmadığını ifade etti. Kendi ifadesi aynen şöyle: 130 tane dükkân gitti sel felaketinde yerle bir oldu. Devlet kimi esnaflarımıza, 20 bin TL,30 Bin TL,15 bin TL verdi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysan devlet vermeye mecbur. Elazığ’a destek verildiği zaman kimse bir şey demedi. Giresun’a verildiğinde bu olay niye bu kadar büyütüldü”.

DOĞRUYA “DOĞRU” DERİM

Başkan Türkoğlu; “Diğer konulara gelelim aksayan konular var mı, var. Bu gün 10 ay depremin üzerinden geçmiş. Elazığ’da hala yıkımlar bitmedi. Bu konuyu eleştiririm. Doğruya doğru yanlışa yanlış derim. Bugün hala Elazığ’da ihalelerin çoğu olmamış. Bu olay benim işim mi değil ama mağdur olan esnafımın hakkını korumak için ifade ediyorum. Kusura bakmayın geçmişte olmuş İzmit depremine bakın iktidarda olan 3 parti iktidarında yıkım olayları bu kadar sürmemiştir. Tek iktidarsınız yazık ya insanlarımız hala konteynırda yaşıyor. Allah için gidin o konteynırda yaşayabilir misiniz? Vatandaşlarımız, yazın sıcaktan kışın soğuktan yatamıyor. Bu konular tartışılır ve bunları konuşmamız lazım”dedi.