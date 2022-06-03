Kuzey İnşaat Rental ve Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Salih Satıcı, son yaşanan ekonomik sıkıntılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

“ŞEHRİMİZ ADINA OLMASI GEREKEN OLMUŞTUR”

Salih Satıcı, “Birlik seçimlerinde başkanlığa seçilen Turan Kurnaz başkanıma tebrik ediyor başarılar diliyorum. Çok çalışkan birisidir. Özellikle ilimizde yaşanan deprem ve pandemi sürecinde çok mücadele vermiş ve esnafımıza katkıları olmuştur. Bir iş olduğunda elinden geleni ardına koymayan kıymetli bir başkanımızdır. Kendisine birlik başkanlığı hayırlı olmasını diliyorum. Şehrimiz adına olması gereken olmuştur. Yıllar öncesi yapılan seçimlerde değişim olması gerekiyordu. Biz kendi seçim sürecimizde her platformda söylemiştik. Mutlaka Birlik Başkanının değişmesi gerektiğini ifade etmiştik ve nitekim de bu seçimde öyle sonuçlandı. Biz kendi şahsımıza mutluyuz. Önceki başkanımıza emeklerinden dolayı teşekkür ederiz.”

“ESNAFIMIZ İŞ YAPAMIYOR”

Kuzey İnşaat Rental ve Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Salih Satıcı, “Esnafımız ekonomik sıkıntılardan etkileneceği kadar etkilendi. Bunun bir üst seviyesi yok. Sürekli zam gelen bir kulvara girdik. Gidişat olarak iç açıcı bir ortam göremiyoruz. Çok ciddi sıkıntılar var. Ciddi kriz sürecine giriyoruz havası hissediyoruz. Esnafımız iş yapamıyor.2022 yılında 14 tane iş ruhsatı başvurusu var Elazığ Belediyesine bir şehirde bu kadar az olması işin ne kadar vahim olduğu gösteriyor. Bir inşaat 101 kaleme etki eden iş dalıdır. Piyasa şuanda çok kötü bir durumda”

“ÜLKEMİZ VE İLİMİZ İÇİN NE GEREKİYORSA ONU YAPARIZ”

Salih Satıcı, “Biz illa siyasette olacağız ya da Karma Odada olacağız idamız ve derdimiz yok. Görev talep edilmez görev verilir. Ailemize ve ahlaki yapımıza uyan bir siyasi partiden teklif gelirse mücadele etmekten çekinmeyiz. Ama illa şunu yapacağız, biz siyasete gireceğiz derdimiz kesinlikle yoktur. Ülkemiz için yapmamız gereken ve emek vermemiz gereken bir şey olursa da biz ondan geri durmayız”.

“BAŞKANLAR ESNAFLARIN SORUNLARININ TAKİPÇİSİ OLMASI LAZIM”

Sivil toplum kuruluş başkanlığı; fotoğraf karelerine girip, hayırlı olsun ziyaretleriyle, taziye ziyaretleri olmuyor diyen Kuzey İnşaat Rental ve Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Salih Satıcı, “Meslek oda başkanları yeni seçildi bunların başarılı olup olmadığını 1-2 yıl sonra göreceğiz. Yeni başkanlara zaman vermek lazım. Çünkü biriken sorunlar var bunlar 2-3 ayda çözülecek sorunlar değildir. İler ki süreçlerde başarılı olup olmadıklarını esnaflarımızda görecek bizlerde göreceğiz. İnşallah başkanlar seçim zamanı verdikleri sözleri gerçekleştirirler. Meslek odalarının zaten yaptırım güçleri yoktur. Esnaf aidatları ile dönen bir kuruluştur. Oda başkanlarımızdan beklenen, istenmesi gereken yerlerden esnafımıza faydalı şeylerin almasıdır. Başkanlar esnaflarımızın sıkıntılarının takipçisi olması gerekiyor. İnşallah öylede olacaklardır. Eksik bir konuda olursa bizler kesinlikle dile getiririz” dedi.