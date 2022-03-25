Gıda ürünlerinde artışı kim yapıyor?

Elazığ Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, Gıda ürünlerindeki artışı ulusal marketlerin yaptıklarını ifade edenler her gün bir ulusal marketin açılması için ruhsat verdiğini ifade ederek ulusal marketler yasası mutlaka çıkması gerektiğini söyledi.

Haberin Videosu : GIDA ÜRÜNLERİNDE ARTIŞI KİM YAPIYOR

“ULUSAL MARKETLER DURDURULMASI GİTTİKÇE ZORLAŞIYOR”

Ulusal marketlere önlem alınmasa bundan sonra durdurulması çok zor olacağının altını çizen Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, “ Kovancılar ilçemizde yeni açılan ulusal marketlerin şubesi 20’yi bulmak üzere. Bir ilçede bu kadar ulusal market ulur mu? Küçük esnafımız nasıl iş yapacak. Her sokakta 3-4 ulusal marketlerin şubesi var. Ulusal marketler mantar gibi çoğalıyor. Bunlara artık ruhsat verilmemelidir. Ulusal marketler yasasının çıkması gerek. Mutlaka bu marketler il dışına çıkması lazım. Ulusal marketler il dışına çıkarsa yerel esnafımız rahat bir nefes alacak.

“GIDA FİYATLARINI KİM YÜKSELTİYOR?”

Başkan Özdoğan; “Sıvı yağ fiyatlarının yükselmesini ulusal marketler ve stokçuların yaptığı söylendi. Şimdide bu oyun şekerde oynanmak isteniyor. Şimdiden şekerde stokçulara ve ulusal marketlere müsaade edilmemesi gerekiyor. Yetkililerimiz, denetimler yaptı bazı ulusal marketlere ceza yazıldı. Tamam, güzelde marketlere ceza yazıyorsun ardından ruhsat veriyorsun ve ulusal marketler çoğalıyor. Ben şunu soruyorum, fiyatları ulusal marketler mi yükseltiyor yoksa bunlara ruhsat verenler mi yükseltiyor. Yoksa amaç küçük esnafı bitirmek mi?”

“VATANDAŞLARIMIZ OYUNLARA GELMEMELİ”

Elazığ Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, “Vatandaşlarımız sıvı yağ konusunda oyuna geldi. Fırsatçıların ekmeğine yağ sürdüler ve fiyatların yükselmesine sebep oldu. Kesinlikle ülkemizde ürün eksikliği yoktur sadece fırsatçılar var. Bizim yerel esnafımız asla stokçuluk yapmadı. Elinde olan tüm ürünleri vatandaşlara ürünleri sattı. Vatandaşlarımızdan ricam yerel esnafımıza sahip çıkılmasıdır. Yerel esnafımızdan alış veriş yapsın. Son olarak yetkililerimizden ricamız ulusal marketlerin çoğalması dur denilmesidir” dedi.