Gezerken 'göktaşı' buldu   

Elazığ’da yaşayan Hüseyin Özdemir, Murat Nehri kıyısında gezerken bulduğu taşın göktaşı olduğunu iddia ederek değerlendirilmesini istedi.

Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Karasalkım köyünde yaşayan Hüseyin Özdemir, Murat Nehrinde iki adet göktaşı olduğunu savunduğu taş buldu. 4 yıl önce yine 2015 yılında Bingöl'e düşen ve gramı 60 dolardan satılan 'göktaşı' parçalarına benzer taşları fark eden Özdemir, bu sefer bulduğu taşları hem uzmanından hem de internet üzerinden araştırdı. Biri 4.5 kilogram diğeri ise 370 gram ağırlığında olan taşları bulduğu için heyecanlı olduğunu belirten, maddi durumu olmadığı için ilk etapta analiz desteği isteyen Özdemir, ilgilenen insanlarla bulduğu göktaşını değerlendirmek istediğini söyledi.

Normal taşlara göre ağırlığının fazla olduğunu belirten Hüseyin Özdemir, ''Murat Nehrinde iki tane taş buldum. Profesörlere gösterdik, bu taşların göktaşı olduklarını söylediler. Fakat bizim analiz yapmaya gücümüz yok. Ancak bu taşların göktaşı olduğunu düşünüyorum. Bu büyük taş 4.5 kilogram diğeri ise 370 gram ağırlığındadır. Bunu değerlendirmek istiyorum. Bu bir göktaşıysa ki biz öyle düşünüyoruz, bize yardımcı olana biz de yardımcı oluruz. Ne olduğunu öğrenmek için analiz yapmak istiyorum” dedi.