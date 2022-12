Geri Dönüşüm Parkı'nda sona gelindi   

Elazığ Belediyesi tarafından toplamda 11 bin 812 metrekare alan üzerine geri dönüşebilir malzeme kullanılarak oluşturulan Geri Dönüşüm Parkı, yüzde 80 oranında tamamlandı.

Elazığ Belediyesi’nin gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakmak ve çevresel konularda farkındalık oluşturmak hedefiyle yapımına başladığı Elazığ Belediyesi Geri Dönüşüm Parkı, açılış için gün sayıyor. Bu çerçevede İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Mahallesi içerisinde toplamda 11 bin 812 metrekare alan üzerinde hayata geçirilen ve proje dâhilindeki her materyalin geri dönüşebilir malzeme kullanılarak oluşturulduğu Geri Dönüşüm Parkı, yüzde 80 oranında tamamlandı. Yakın bir zamanda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak parkta yer alan her şey, geri dönüşüme tabi tutulan atık malzeme ve materyaller kullanılarak yapılıyor.

Park içerisinde, mermer atıklarından elde edilen yürüyüş yolları, hurdaya ayrılmış metal, plastik ve tahta gibi çeşitli malzemeler kullanılarak çocukların güvenle oynayabileceği oyun gruplarının yanı sıra, varillerin dönüşümünden elde edilmiş koltuk, çeşme, atık kutuları, konteynerden dönüştürülmüş kafe, ağaç kütüğünden yapılmış masa, otomobil lastiğinden yapılan salıncak, tahterevalli, macera parkuru ve metalden yapılmış figürler yer alıyor.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Sıfır atık noktasında doğada yok olması uzun yıllar süren cam, pil, metal ve plastik malzeme gibi nitelikli atıkların usulüne uygun toplanması ve geri dönüşüme tabi tutulmasının en somut örneği olarak hayata geçirilen geri dönüşüm park, şehrimiz için değerli bir çevresel yatırım olmasının yanı sıra her atığın çöp olmadığı konusunda da önemli bir uygulamadır. Çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanacak ve park kısa süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak" denildi.