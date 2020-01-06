Gereksiz çağrılarda büyük düşüş!

İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi’ne her yıl gelen binlerce asılsız çağrı oranında yüzde 85’lik bir düşüş yaşandı.

Elazığ’da 112 Acil Komuta Merkezi’ne bir önceki yıla oranla gelen çağrılarda yüzde 50, gereksiz çağrılarda ise yüzde 85 oranında düşüş yaşandı. Kentte bu yıl 320 bin çağrı karşılanırken, 46 bin vak'aya müdahale edildi.

2018 yılında 620 bin çağrı alan ve yüzde 90’nının asılsız çıktığı Elazığ Komuta Merkezine bu sene 320 bin 215 çağrı geldi. Gelen çağrı yüzde 50, gereksiz çağrı yüzde 85 oranında düşse de, halen ciddi oranda gereksiz çağrı gelmeye devam ettiği bildirildi. Gelen gereksiz çağrılar arasında kendi telefon numarasından, pin kodunu soranların bile olduğu belirtildi. Öte yandan 2019 yılında 34 istasyon ve 65 ambulansla 46 bin vak'aya müdahale edildiği de aktarıldı.

2019 yılında İl ambulans servisine 320 bin 215 çağrı geldiğini belirten Başhekim Dr. Hatice Yıldırım, “Bunların 46 bini normal vak'a diğerleri de gereksiz çağrılardı. Geçen sene 644 bin çağrımız vardı halkımız bilinçlendiği için çağrılarımız yüzde 50 düştü bu çok iyi bir şey. Elazığ’da toplamda 34 tane istasyonumuz var. 17 tanesi merkezde 17 tanesi de ilçelerimize dağılmış durumda. Vak'alara en yakın istasyonlarımız gönderiliyor. Bizim merkez de vak'alara ulaşım süremiz 10 dakikadır. Yüzde 99.6 civarında bir ulaşım oranımız var. Bu da Türkiye ortalamasının üzerinde kırsal da ise ilk 30 dakika da ulaşım süresi oranımız yüzde 94 bu da ortalamanın üzerinde. İlk 5 dakikada merkezdeki vak'alara ulaşıyoruz. Kırsal bölgelerde ise ilk 17 dakikada ulaşıyoruz. Uzun sürede ulaşamayacağız vak'alar için Malatya’dan helikopter ambulans kullanıyoruz. Türkiye’de toplamda 17 tane helikopter ambulans mevcut bunlardan bize en yakın olanlar Malatya ve Diyarbakır bunları kullanıyoruz” dedi.

"BOŞ ÇAĞRILAR, BİZİ ÇOK YORUYOR"

Gereksiz çağrılarla ilgili bilgi veren Yıldırım:" Boş çağrılar bizi çok yoruyor. Yalnız vatandaşlarımızın bilinçlenmesi ile çağrılar azalıyor. Telefon numarası sormak için, elektriği kesilenler ve pin kodunu unutanlar hatta hava durumunu sormak için arayanlar bile oluyor. Bu tür çağrılar yüzünden bizim gerçek vak'alara ulaşımımız çok aksıyor. Kamu spotları ile bunların önüne bir nebze de olsa geçtik. Şu anda gereksiz çağrılar oranı yüzde 85 düştü. Geçen yıl daha fazlaydı. Geçen sene 644 bin çağrımız vardı, bunlardan 45 bin tanesi vak'aydı bu sene çağrı sayımız 325 bine düştü. Yani yüzde 50 oranında bir azalma var. Bunun için halkımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Komuta merkezlerinde çağrıları yanıtlayanlardan Mahmut Işık, herkesin hastası olabildiğini ama acil olduğu zaman ambulans talep edilmesini istediklerini belirterek:" Acil dışında ki vak'alara da ambulans istenmektedir. Çok gereksiz yere hastayı görmeden ambulans talebi yapılıyor.Vatandaşlarımızdan rica ediyoruz vak'aya ambulans talep ederken durumunu değerlendirsinler acilse biz elimizden geleni yaparız. Telefonla ilgili sorunlarını bizlere iletmek isteyenler, farklı sorunlarını ve su arızalarını soranlar oluyor zaman zaman bu tür olaylarla da karşılaşıyoruz. Vatandaşların geçen yılki oranlarına bakarsak biraz daha bilinçlendiğini görüyoruz” diye konuştu.

Bir önceki yıla oranla yarı yarıya azalma olduğunu aktaran Komuta Merkezinde görevli ATT Personeli Huriye Tursun, bu durumun olumlu bir gelişme olarak kendilerine yansıdığını söyledi.