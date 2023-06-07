‘Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız’

Büyük Birlik Partisi Elazığ İl Başkanı Ömer Ertan, genel seçimlerin ardından Şehit Liderleri Muhsin Yazıcıoğlu’nun en yakın arkadaşı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ye yönelik yapılan eleştirilerin haksızlık olduğunu vurgulayarak, bu zor günlerde genel başkanının ve devletin yanında olduklarını söyledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin yanında olduklarını belirten Ömer Ertan, "Bu suçlamalarda bulunan kişileri öncelikle "sağduyulu" olmaya davet ediyorum. Türkiye çok zor bir süreçten geçti ve biz Büyük Birlik olarak, bu zorlu süreçte Genel Başkanım Mustafa Destici olmak üzere hepimiz büyük bir mücadele verdik. Genel Başkanım Mustafa Destici yanındayım. " dedi.

“Milliyetçi olmak zor iş”

Ertan, şunları söyledi, “Zamanın ve zeminin Genel Başkanım Musafa Destici’ye yüklediği misyonlar var. Misyonu “duygu-düşünce” bozulmasına uğramadan, davaya ihanet etmeden yola devam etmek ve tuzaklara takılmamak da zor. Bu zoru başardı ve Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun davasına sahip çıktı. Genel Başkanım Sayın Mustafa Destici, kendini ülkesine, milletine ve davasına adamış, hayatı “davası” ekseninde yaşıyor. Dava uğruna geçmiş yıllar var geride... Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi, dava için kim var denildiğinde sağına soluna bakmadan ben varım diyebiliyorsan. Önemli olan doğru yerde, doğru zamanda, doğru iş yapmaktır. Ben rahmetli Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu Başkanımızın dava arkadaşı Sayın Mustafa Destici’nin izindeyim. İnandıklarımı yaptım ve yapacağım. Genel Başkanım Mustafa Destici’yi de ben ve teşkilatım asla ve asla yalnız bırakmayacağım” dedi.