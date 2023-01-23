Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş ilçeleri ziyaret etti

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, GİK üyesi Fethi Öztürk, Gaziantep İl Müfettişi Hayri Kamalı Karakoçan, Palu, Kovancılar ve Baskil ilçe halkı ile bir araya geldi.

3 gün süren geziye İl Başkanı Abdullah Akın, ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Kamu kurumu, STK, esnaf, hasta ve taziye ziyaretlerinin yapıldığı gezide vatandaşların problemleri dinlenerek soruları cevaplandı. Yoğun ilginin olduğu gezi, Baskil kongresi ile noktalandı. Kongre sonucu Baskil ilçe Başkanlığına Sayın Fethullah Uzala seçildi.

Geziden satırbaşları şöyledir;Cafer Güneş:”Saadet Sahada gezileri kapsamında tüm Türkiye’de seferberlik başlattık. Bu vesileyle bizim için çok değerli bir yere sahip olan Elazığ’dayız. İlçelerimizi geziyoruz. Vatandaşımız dertli. Tablo bu sefer çok farklı bunu çok net görebiliyoruz. Büyük bir ilgi var. Vatandaşlarımızı daha önce iktidara geldiğimizde en büyük rahatlığa kavuşturduk. Bundan sonra da bunu yapacağız inşallah. ”

Abdullah Akın; “Elazığ İl Başkanlığı olarak teşkilatımızla birlikte 3 yıldır sahadayız. İktidar gibi seçimden seçime vatandaşı ziyaret etmiyoruz. Ziyaretlerimize de inşallah devam edeceğiz. Tüm Türkiye’de yapılan Saadet sahada çalışması kapsamında Elazığ’ımıza en büyük desteği veren Muhterem Genel Başkan yardımcımız Sayın Cafer Güneş Bey’e ve Muhterem GİK üyemiz Fethi Öztürk ve Muhterem Gaziantep İl Müfettişimiz Hayri Kamalı’ya teşekkürlerimiz arz ediyorum. Bu çalışmanın hemşehrilerimize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.