Genel başkan yardımcısı Birol Aydemir’den Elazığ’a ziyaret

Demokrasi ve Atılım Partisi Sektörel Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi.

Programın ilk bölümünde basın mensuplarıyla kahvaltılı toplantı yapan Aydemir, çeşitli açıklamalarda bulundu ve pek çok soruya da yanıt verdi. Harput'un ziyaret edilmesinin hemen ardından DEVA Partisi İl ve İlçe yöneticileriyle birlikte buğday meydanı esnafını ziyaret eden DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, akşamüstü ise DEVA Partisi Elazığ İl binasında teşkilat mensuplarıyla toplantı yaptı. Kültür Park'ta akşam yemeği yiyen Aydemir ve parti mensupları daha sonra dağıldı. Açıklama yapan DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Av. Mehmet Kangal ise "İlimizi, esnafımızı ve bizleri ziyaret ettiği için Genel Başkan Yardımcımız Sayın Birol Aydemir'e teşekkür ederiz. Çok verimli bir program gerçekleştirdik. Özellikle son aylarda ülkemizde yaşanan ekonomik problemler nedeniyle şehrimizin esnafı adeta kan ağlıyor. Birol Bey de bu problemleri yerinde dinleyerek parti programımız çerçevesinde çeşitli çözüm önerileri sunarak esnafımıza umut olmuştur" dedi.