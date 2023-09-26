Genel Başkan Erbakan’dan vefa ziyareti

Malatya’daki temaslarının ardından Elazığ’a gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, YRP MKYK Üyesi Mehmet Gül’ü işyerinde ziyaret etti.

Her fırsatta Hünkar Mahfili Elazığ’a gelerek hemşerilerimizle bir araya gelen Erbakan, Malatya’daki programlarının tamamlanmasıyla Elazığ’a gelerek ziyaretlerine devam etti. Partinin kuruluşundan itibaren yer alan ve Türkiye’nin 81 ilinde teşkilat çalışmalarına katılan YRP MKYK Üyesi Mehmet Gül’ü işyerinde ziyaret eden Genel Başkan Fatih Erbakan ile Mehmet Gül bir süre sohbet etti.

Elazığ’ı ve Elazığlıları çok sevdiğini ifade eden Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin 14 Mayıs’ta destan yazdığını belirterek Türkiye genelinde rekor düzeyde oy aldıklarını belirtti. Önümüzdeki yıl gerçekleşecek olan mahalli idareler seçimlerinde de bu zaferin devam edeceğini kaydeden Erbakan, tüm teşkilatların seçime hazır olduğunu söyledi.

MEHMET GÜL’E TEŞEKKÜR

Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Mehmet Gül’e çalışmalarından dolayı teşekkür eden Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan, ilk günden beri kendileriyle yol arkadaşlığı yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, davaya sadık insanlarla yeni zaferler elde edeceklerinin altını çizdi.

YRP MKYK ÜYESİ GÜL: GENEL BAŞKANIMIZIN ZİYARETİ ONUR VERİCİ

Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Mehmet Gül ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti şöyle dile getirdi:“Malatya’daki programlarının ardından ilimize gelen Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan işyerimizde bizleri ziyaret ederek onore ettiler. İlk günden beri kendileriyle yol arkadaşlığı yapmaktan dolayı onur duyduğumuzu belirtmek isterim. Muhterem genel başkanımız her fırsatta ilimizi ziyaret ederek hemşerilerimizle bir araya geliyor. Kutlu bir davanın neferi olarak son nefesimize kadar bu uğurda mücadele edeceğimizi belirtiyor, ziyaretleri dolayısıyla muhterem genel başkanımız Dr. Fatih Erbakan’a şükranlarımı sunuyorum.”