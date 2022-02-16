Gençlerin ürettiği ürünler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderiliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği, Elazığ Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi, birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ’da İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi bünyesinde üretilen bitki çayı, baharat ve sebze tohumları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Bakanlıklara da özel olarak gönderiliyor.

Çocuk ve gençlerin çeşitli meslek dallarına yönelik eğitim aldığı merkez, geliştirilen projelerle meyvelerini alıyor. Merkezde gençlere spor ve teknolojinin yanı sıra tarım alanında da eğitimler veriliyor. 50 bin metrekare tarım alanında gençler tarafından 25 tıbbı aromatik bitki yetiştirilirken, sağlık, gıda ve kozmetik sektörlerinde de ürünler üretiliyor. Son olarak burada üretilen sebze ve birçok ürünün tohumu başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlıklara da hediye olarak gönderiliyor.

MERKEZDE GIDA, SAĞLIK VE KOZMETİK SEKTÖRLERİNE ÜRÜNLER ÜRETİLİYOR

Merkez hakkında bilgi veren İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi Genel Koordinatörü Hakan Karabulut, “Bu işleme tesisi özelliği itibariyle gençlere ve kadınlara yönelik hizmet vermesi dolayısıyla Türkiye’de bir ilke sahip. Tesiste 25 tıbbı aromatik bitkinin üretimini gerçekleştiriyoruz. 50 bin metrekare alan üzerinde tarım hizmeti sağlıyoruz. Türkiye genelinde eğitim almaya gelen burada 4 gün boyunca konaklama yapan gençlere eğitim veriyoruz. Gençler burada kaldıkları süre boyunca tarımsal eğitimlerde toprak bakımı, bitkinin aşılanması ve tüm işlemleri burada gerçekleştiriyorlar. Her ürettiğimiz bitkinin sağlık gıda ve kozmetik sektörlerine türevlerini üretirken çayını üretiyoruz yağını alıyoruz ve tohumunu alıyoruz. Tekrar tohumları fide haline getiriyoruz. Bütün bu süreçleri burada eğitim alan gençler gerçekleştiriyor. Gençler burada konaklama yaparken odalarda kullandıkları kozmetik ürünlerini burada elde ettikleri uçucu yağlardan üretiyorlar. Mutfakta içtikleri çayların bitkisini yine burada yetiştiriyorlar. Tesisimiz gıda, sağlık ve kozmetik sektörlerine ürünler üretiyor" dedi.

ÖĞRENCİLER ÜRETİM YAPIYOR

Gençlere birçok alanda eğitim verdiklerine değinen merkezin tarım alanı koordinatörü Mehmet Şehmuz Çetinkaya, “Tesisimizde tarımsal alanda eğitimler veriyoruz. Tıbbı aromatik bitkilerin yetiştirilmesi işlenmesi ve pazarlanması konusunda da eğitimler vermekteyiz. Eğitime gelen öğrenci arkadaşlar üretimlerini yapıyorlar. Eğitimden ayrıldıktan sonra kendi ürettikleri, hasat ettikleri ve kuruttukları ürünleri götürüyorlar. Aynı zamanda ürettiğimiz ürünleri Cumhurbaşkanlığımıza, Bakanlarımıza daha önce ikram olarak gönderdik, sonra kendileri talep ettiler. Hem ata tohumu hem de tıbbı hoş kokulu bitkilerden düzenli olarak bakanlıklara ve Cumhurbaşkanımıza hediye olarak gönderiyoruz. Eğitim sürecinde tohum ekimi döneminde tohum ekimi eğitimi fide döneminde gelen öğrencilere fide ekimi eğitimleri veriyoruz. Ürettiğimiz ürünlerle bitkisel sabun, şampuan ve kozmetik ürünlerde üretiyoruz. Nasip olursa bu yılda ata tohumu olarak sebzelerimizden külliyeye göndereceğiz” diye konuştu.