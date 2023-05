‘Gençlerin istihdamı için gayret edeceğim’

Seçim çalışmalarını sürdüren Elazığ Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Yasemin Açık, bu kez Elazığlı gençlerle bir araya geldi.

Gençlerin büyük bir coşkuyla karşıladığı Prof. Dr. Yasemin Açık, “Elazığ’da gençlerin istihdam edilmesi için yeni yatırımların, yeni fabrikaların, yeni istihdam alanlarının açılması için özel olarak gayret edeceğim. İş insanı arkadaşlarımı yatırım yapmaları için Elazığ’a davet edeceğim” dedi.



Yoğun temposunu düşürmeden çalışmalarını sürdüren Elazığ Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Yasemin Açık, gençlerle buluştu. Prof. Dr. Yasemin Açık gün içerisinde mahallelerde esnaf ziyaretlerine de devam etti.



GENÇLERDEN PROF. DR. AÇIK’A BÜYÜK İLGİ

Gönüllü Gençler Platformu tarafından düzenlenen Gençler Buluşması programına katılan Prof. Dr. Yasemin Açık, gençler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.



Gençlerin yoğun katılım gösterdiği ve büyük bir ilgiyle karşıladığı Prof. Dr. Yasemin Açık, gençler tarafından dakikalarca alkışlandı ve “Gençler ablasının yanında” sloganları eşliğinde konuşmasına başladı.



PROF. DR. AÇIK: SİZLERİN COŞKUSUYLA GÜÇ BULUYORUM

Gençlere seslenen Prof. Dr. Açık, “Elazığ’ın aydınlık geleceği canım kardeşlerim, memleket sevdasıyla bu şehre değer katan güzel kardeşlerim, bu aziz şehre umut tohumları eken benim değerli kardeşlerim, sizlerle olmaktan, sizlerin heyecanıyla, coşkusuyla güç bulmaktan büyük mutluluk duydum” dedi.



PROF. DR. YASEMİN AÇIK: GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ, GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Seçimin kaderini gençlerin ve kadınların belirleyeceğini belirten Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Açık, “Geçtiğimiz yıllarda gençlerle çok güzel projeler gerçekleştirdik. Ablanız olarak, her zaman gençlere destek oldum, bununla da mutluluk duydum. Genç istihdamının desteklenmesi AB Projesi, Genç Kadınların Mesleki Eğitimi Projesi, Girişimcilik Seminerleri bu projelerden bazılarıdır. Önümüzdeki süreçte sizlerle çok daha güzel projeler gerçekleştireceğiz. Sizlerle çok güzel çalışmalar yapacağız. Gençlerimizle birlikte çalışacağız, gençlerimizle birlikte başaracağız” ifadelerine yer verdi.



PROF. DR. AÇIK: ELAZIĞLI GENÇLER İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM

Elazığ’da değişimi gençlerle birlikte yapacağını kaydeden Prof. Dr. Açık, “Elazığlı gençlerin hak ettiği yerlere gelmesi, haklarının korunması, hedeflerinin gerçekleşmesi için bütün gücümüzle mücadele edeceğim. Gençlerin kamuya alımlarda haklarını koruyacak, Elazığlı gençlerin hakkını yedirmeyeceğiz, bir bir takip edeceğim. Elazığ’da halkımızın sorun, istek ve taleplerini Ankara’ya gelmeden rahatlıkla iletebilmeleri için “İletişim Ofisi” kuracağız. Burada gençleri istihdam edeceğiz” dedi.



PROF. DR. AÇIK: GENÇLERİN İSTİHDAMI İÇİN GAYRET EDECEĞİM

Gençlerin coşkulu alkışlarıyla birlikte konuşmasına devam eden ve hazırladığı projeleri gençlerle paylaşan Prof. Dr. Açık, “Özellikle üniversiteye hazırlanan ve üniversitede okuyan gençlerimizin rahat çalışma alanlarını artıracağız. Üniversiteye hazırlanan kardeşlerimiz için Gençlik Kütüphanesi kuracağız. Sizlerin rahatlaması için, zihninizi dağıtmak için çok güzel sosyal etkinlikleri, sizlerle birlikte düzenleyeceğiz. Elazığ’da gençlerin istihdam edilmesi için yeni yatırımların, yeni fabrikaların, yeni istihdam alanlarının açılması için özel olarak gayret edeceğim” ifadelerini kullandı.



PROF. DR. AÇIK, ESNAF ZİYARETLERİNE GÜN BOYU DEVAM ETTİ

Seçimde geri sayım başlarken, hemşerileri ile kucaklaşmaya soluksuz devam eden Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Yasemin Açık, mahalle ziyaretlerinde bulundu…



Kültür Mahallesi Şehit İdris Doğan Caddesi ve Vali Fahribey Caddesi’nde esnaf ziyaretleri yapan Prof. Dr. Açık, gönül buluşmaları yaptı, seçimlerde kendisine destek istedi.



Prof. Dr. Açık’ın ziyaretiyle birlikte mutlu olan esnaflar, “Boşuna kendinizi yoruyorsunuz. Elazığlılar sizin arkanızda. Siz yalnız kalacak biri değilsiniz. Sizi en güzel sonuçla mecliste göreceğiz. Adaylığınızı duyduğumuz an kararımız netleşti” dedi…



“YANLIŞ HESAP BAĞDAT’TAN DÖNER”

Bağımsız Aday Prof. Dr. Açık, Doğukent, Ulukent ve Sanayi Mahallelerinde de esnaf ziyaretlerinde bulundu. Her girdiği işletmede sevgi ve saygı ile karşılanan Prof. Dr. Açık, aynı toprak üzerinde aynı havayı soluduğu hemşerilerinin ilgisi karşısında duygulandı…



Cadde cadde, sokak sokak gezen Prof. Dr. Yasemin Açık’ın gören kadını, erkeği, genci, çocuğu sarılıp, desteklerini iletti.



Kimi anneler evinin balkonundan, Prof. Dr. Açık için şalını atıp hediye etti, “Hoş geldin mahallemize, Size Türkiye Büyük Millet Meclisi Yakışır” diyerek, sevgilerini iletti. Kimi de evinden koşup Yasemin Açık’a sarıldı.



Her gittiği yerde büyük bir teveccühle karşılanan Elazığ’ın ablası Prof. Dr. Açık, Elazığ’ın kendisi için bir sevda olduğunu belirterek, geri kalmış mahallelerin sorunlarına çözüm bulmak için ellerinden gelen gayreti göstereceğini söyledi.