İyi Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanı Burak Özgül, Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği'ni ziyaret etti.

“ELİYGAD’IN İYİ YERLERE GELECEĞİNDEN EMİNİM”

Başkan Özgül; “Özgül Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği'nin kurulmasından dolayı bizde çok kutlu olduk. Çok güzel bir oluşum. Derneğiniz inşallah daha iyi yerlere gelecek. Sizlere başarılar diliyorum”.

“ÖNEMLİ SOSYAL PROJELERE İMZA ATTIK”

Çalışmaları hakkında bilgiler veren Özgül; “2021 yılı Şubat ayında İyi Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanı oldum. Göreve geldikten sonra önemli çalışmalara imza attık. Gençlik kolları olarak birçok sosyal projelere imza attık. En son olarak Kurban Bayramında Huzur Evini ziyaret ettik orada yaşlılarımızla bir araya geldik”

“PARTİMİZE ÇOK BÜYÜK SEMPATİ VAR”

İyi Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanı Burak Özgül; “Türkiye’de Genel Başkanımız Merak Akşener’e hem de partimize çok büyük sempati var. Her geçen gün partimize ilgi artıyor. Önümüzdeki ilk seçimde, partimiz çok iyi bir oy alacağına inanıyorum”

“GENÇLER SEÇİMİ ÇOK ETKİLEYECEK”

Gelecek seçimi gençlerin oyu belirleyeceğini ifade eden Başkan Özgül; “Z kuşağı ve ondan önceki Y kuşağını da ben buna dahil ediyorum. Yeni nesil daha farklı düşünüyor. Geçmişe göre daha farklı bir bakış açıları var. Z kuşağımızın gelecek seçimde oy kullanacağını göz önüne alırsak seçimleri çok etkileyeceğini düşünüyorum”

“GENÇLERİN PARTİMİZE GÜZEL BİR SEMPATİSİ VAR”

Burak Özgül; “Biz İyi Gençler olarak ülkemize fayda sağlamak için mücadele ediyoruz. Biz gençlerimizin yanında olmak istiyoruz. Gençlerimize destek olmak istiyoruz. Partimize gençlerimizi kazandırarak partimizi tanımalarını sağlamak istiyoruz. Gençlerin partimize güzel bir sempatisi var”

“GENÇLERİMİZ KARAMSARLIĞA KAPILMIŞ”

Özgül; "Gençlerimize baktığımız da hem ilimizde hem de ülkemizde gençlerimiz karamsarlığa kapılmış durumda. Gençlerimiz geleceğe umutla bakamıyor. İyi bir yönetimle gençlerimizin geleceğe daha umutla bakacak. Gençlerimizin planlarında yurt dışı hayalleri var ülke olarak hedefiz gençleri ülkemizde tutmak olmalıdır”

“BEN HER GÖREVDE PARTİME HİZMET EDERİM”

İyi Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanı Burak Özgül; “Şuanda Partimizin ilimizde gençlik kolları başkanlığını yürütüyorum. Partimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Gençlerin partimize katılması için çalışıyoruz. Her şeyi zaman gösterir ama partimizin hangi kademesinde hangi görevinde olursa olsun ben şehrimiz için ülkemiz için elimden ne geliyorsa onu yapmak istiyorum” dedi.

Haber: ELİYGAD