‘Gençlerimiz fırsatları değerlendirmeli’

Asrın İş Adamları Derneği Elazığ Gençlik Kolları Başkanı Harun Ateş açıklamalarda bulundu.

Ateş, dernekleri hakkında bilgilere vererek “Gençlerimiz, yapacakları işte kendilerini çok iyi geliştirmesi lazım, önlerine çıkan fırsatları çok iyi değerlendirmeli” dedi.

“DERNEĞİMİZDE NİTELİK ÇOK ÖNEMLİ”

ASRİAD Elazığ Gençlik Kolları Başkanı Harun Ateş; “Yaklaşık olarak iki yıldır ASRİAD Gençlik Kolları Başkanlığını yürütüyorum. Gençlik kolları olarak aktif olarak 28 üyemiz var. Derneğimiz yaklaşık olarak üç yıl önce kuruldu. ASRİAD 56 ilde yapılandı, 14 ilde gençlik kolları var. Derneğimizde nitelik çok önemlidir. Biz nitelikli arkadaşlarla yolumuza devam ediyoruz”.

“ASRİAD, BANA MANEVİ YÖNDEN YAKIN”

Ateş; “Şimdiye kadar dernekçilik yapmamıştım. Arkadaşlarımızın tavsiyesi ve yönlendirmesiyle bir yola çıktık. ASRİAD bana en çok manevi yönde yakın geldi. ASR adından gelme zaten derneğimiz. Sonra kurucu ağabeylerimiz bizlere destekti, bizlere böyle teklif geldi biz de bu teklifi kırmadık. Onlarla da çalışmaktan mutluluk duyduk. Şimdiki başkanımız Abdulkerim Başkanımız ondan önceki başkanımız Yakup Başkanımızda bizlere çok destek verdiler. İki başkanımıza da teşekkür ediyorum”dedi.