‘Gençler bize güveniyor ve ilk oyum AK Parti’ye diyor’

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mücahit Yanılmaz, seçim çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Doğukent, Rızaiye ve Cumhuriyet Mahalleri ile Organize Sanayi Bölgesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mücahit Yanılmaz, gençlerin AK Parti’ye olan ilgisinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Gittiği yerlerde büyük bir teveccühle karşılaşan Yanılmaz, vatandaşlara ilgilerinden ötürü teşekkür etti.

Seçim çalışmalarına yoğun tempoda devam ettiklerini anımsatan Yanılmaz, özellikle gençlerin coşku ve heyecanını memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

İlk kez oy kullanacak gençlerin AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan’a büyük ilgi gösterdiklerine dikkat çeken Yanılmaz şu ifadeleri kullandı; “Seçim çalışmalarımıza öncelikle Organize Sanayi Bölgemizden başladık. Buradaki sanayicilerimizle, yatırımcılarımızla bir araya geldik. Her zaman onların yanında olduk. İstihdam kazandıran, üretim yapan, imalat yapan ve ihracat yapan sanayicilerimiz Elazığ'ımızın olmazsa olmazlarıdır. Hedefimiz daha çok yatırım, daha çok istihdam, daha çok üretim ve daha çok ihracat. İhracat arttıkça şehrimizdeki herkes bundan faydalanacaktır. Seçim çalışmalarımız kapsamında Rızaiye Mahallesi ve Yeni Cami çevresindeki esnaflarımızla bir araya geldik. Onlarla sohbet ettik. Bütün iş yerlerini ziyaret ettik ve daha sonra yine Cumhuriyet Mahallesi'ndeki esnaflarımızla bir araya geldik. Bu gezilerde benim en çok dikkatimi çeken şey ilk oyunu kullanacak olan evlatlarımızdı. Evlatlarımız oylarını Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a ve TBMM seçimlerinde ise AK Parti'ye vereceğiz ve Bismillah diyerek geleceğimizi inşa edecek olan yapıya, istikrara katkı sunacağız diyorlar. Çok mutlu olduk. Ve bu gezilerde yine esnaflarımız, kardeşlerimiz, vatandaşlarımız AK Parti'ye olan ilgilerini, AK Parti'ye olan bağlılıklarını çok net bir şekilde ortaya koydular. 14 Mayıs şimdiden gösteriyor ki Elazığ'da Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak asgari yüzde 75'in üzerinde bir oy alacak. Ve biz Cumhur İttifakı olarak 5/0 yapıp Elazığ'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edeceğiz inşallah.”