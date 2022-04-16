Genç yetenekler iş başında  

Genç yetenekler hünerlerini sergiledi.

Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi bünyesinde kurulan Dene Yap Atölyesinde 36 aylık eğitim sürecinde, 14 hafta sonucunda gerçekleştirilen Nesnelerin İnterneti ve Elektronik Programla Proje şenliğinde, genç yetenekler hünerlerini sergiledi.

Eğitim gördükleri süreç içerisinde pratiğe döktükleri projeleriyle heyecanlarına ortak olan AK Parti milletvekilleri Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, kamu kurumları ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi. 42 takım 120 yarışmacının hünerlerini sergilediği şenlikte, dene yap mentörleri tarafından yapılan değerlendirmelerle şenlik sona erdi.

Proje şenliğine dair açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “Malumunuz bugün Gençlik Merkezi güzel bir organizasyon yapılıyor. Dene Yap Atölyemizde yetişmiş çocuklarımız, hünerlerini sergiliyorlar. Bu çocuklarımızın hem bilişsel hem de sosyal yönlerine katkı sunmak amacıyla birçok faaliyetimizi gerçekleştiriyoruz. 36 aylık eğitim sürecinde bu gençlerimiz, sınavlarla buraya geldiler. Yine eğitim veren hocalarımız T3 Vakfı ve TÜBİTAK’ın ortaklaşa yaptığı hem sözlü hem de Uygulamalı sınavla kabul edildiler. Dene yap aslında geleceğin yeteneklerini yetiştiren bir program, ortaokul ve lise düzeyinde olan gençlerimiz arasında Türkiye derecesi yapan gençler var. Süreç robotik kodlamadan, 3 boyutlu tasarıma, elektronik programlamadan, nesnelerin İnternetine birçok alanda eğitim görüyorlar. Tüm öğrenciler bizim için kıymetli” dedi.