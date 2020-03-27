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Spor
Giriş Tarihi : 27-03-2020 19:59

Genç sporcuların 'Evde kal Elazığ' klibine Melih Demiral'dan destek  

Çin'de ortaya çıkan dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle Türkiye genelinde alınan tedbirler arttırılarak devam ederken, sosyal medyadan da vatandaşların evde kalmaları yönünde mesajlar veriliyor.

Genç sporcuların 'Evde kal Elazığ' klibine Melih Demiral'dan destek  

Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan Elazığ Belediyespor'un genç sporcuları, çektikleri video ile 'Evde kal Elazığ' çağrısı yaptı. Milli futbolcu Melih Demiral da klibin altına milli takım formasını hediye edeceğini yazdı.

Elazığ Belediyespor'un genç yetenekleri de çektikleri video ile 'Evde kal Elazığ' çağrısı yaptı.Belediyenin resmi sosyal medya hesabından, "Elazığ Belediyespor’umuzun genç yetenekleri hem 'Evde kal Elazığ' çağrısında bulunuyor hem de Merih ağabeyleri gibi milli gururumuz olma yolunda ilerliyor" ifadeleriyle paylaşılan video binlerce kez izlendi.

 Juventus'ta top koşturan milli oyuncu Melih Demiral da paylaşıma, "Hayalleri için antrenmanlarını evlerinde sürdüren Elazığlı kardeşlerimi tebrik ediyorum ve hepsine imzalı milli takım formamı hediye ediyorum" şeklinde yorum yaptı.

ETİKETLER: elazığ belediyespor elazığ belediyespor korana virüs melih demiral
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