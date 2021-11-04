Genç ofisler açıldı 

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, çeşitli yurt ve gençlik merkezlerinde genç ofisi açtı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Fethi Sekin, Sare Ana, Harput, İzzetpaşa Yurt müdürlükleri ile Çok Amaçlı Spor Merkezi ve İpek Yolu Gençlik Merkezinde toplamda 6 adet olmak üzere genç ofis açtı. Öğrencilerin keman, gitar, bağlama gibi müzik eğitimleri alabileceği enstrümanlarla ve satranç masası, dart, langırt, masa tenisi gibi çeşitli ekipmanlarla donatılan genç ofisler, kurslar ve gerçekleştirilecek olan etkinliklerle gençlerin sosyal gelişimlerine birçok alanda katkı sağlayacak.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “Gençlerimizin sosyal, sportif ve kültürel anlamda gelişimlerine katkıda bulunabilmek için her alanda çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda gençlerimizin sadece sportif anlamda değil, sosyal ve kültürel anlamda da gelişimlerine katkıda buluna bilmek için özellikle öğrencilerimizin yoğun olarak bulunduğu 6 farklı tesiste genç ofisleri tüm sosyal donatılarıyla birlikte öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Bu genç ofislerimizde görevlendirdiğimiz gençlik liderleriyle keman, gitar, bağlama gibi enstrüman eğitimlerinden dart, langırt, satranç, masa tenisi turnuvaları gibi birçok eğitim, kurs ve turnuva gerçekleştirilecektir. İlimize gençlerine hayırlı olsun” dedi.