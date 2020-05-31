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Giriş Tarihi : 31-05-2020 12:35   Güncelleme : 31-05-2020 12:40

Genç mimardan üzücü haber  

Elazığ'da bisikletiyle giderken düşen ve kafasına darbe alan genç mimar hayatını kaybetti.  

Genç mimardan üzücü haber  

Olay, merkeze bağlı Çayda Çıra Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,27 yaşındaki Tunahan Çetinkaya, bisikletiyle giderken dengesini kaybederek düştü. Kafasını vurarak yaralanan Çetinkaya, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen genç adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çetinkaya'nın mimarlık mezunu olduğu öğrenildi.

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