Genç kız otel odasının camında düşerek hayatını kaybetti

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Elazığ Palu İlçesi’nde 23 yaşındaki genç kız otel odasının camından düşerek hayatını kaybetti.Elazığ’ın Palu İlçesi’nde bulunan bir otelde genç kız hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre 23 yaşında olan E.P. otelde konaklamaya başladı.

Otelde konaklayan genç kız otel odasının 2. katından düştü. Camdan düşen genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden 23 yaşındaki E.P.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

