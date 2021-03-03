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  • Genç İHH Çocuk Biriminden ‘Bedi Besmele Şenliği’
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Giriş Tarihi : 03-03-2021 10:09   Güncelleme : 03-03-2021 10:09

Genç İHH Çocuk Biriminden ‘Bedi Besmele Şenliği’

Bir Osmanlı geleneği olan ve çocukların okula başlama dönemlerinde gerçekleştirilen ‘Bedi Besmele Şenliği’ Elazığ Genç İHH Çocuk Birimi tarafından unutturulmamak ve genç nesillerde yaşatılmak adına yeniden yapılıyor.

Genç İHH Çocuk Biriminden ‘Bedi Besmele Şenliği’

Okulların açılmaya başlanmasıyla beraber etkinliklerini okullarda yoğunlaştıran Elazığ Genç İHH Çocuk Birimi Osmanlıdan miras ‘Bedi Besmele Şenliği’ geleneğini yaşatmak için ilk etkinliğini Hazar İlkokulu ve Ortaokulunda gerçekleştirdi.

Elazığ Belediyesi Mehter Takımının konseri ve çeşitli etkinliklerle başlayan programda daha sonra çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Elazığ Genç İHH Çocuk Biriminden Seda Yeşilgül amaçlarının Osmanlı’dan miras kalan bu geleneği yaşatmak ve hatırlatmak olduğunu söyledi.

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