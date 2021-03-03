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Genç İHH Çocuk Biriminden ‘Bedi Besmele Şenliği’

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Genç İHH Çocuk Biriminden ‘Bedi Besmele Şenliği’

Bir Osmanlı geleneği olan ve çocukların okula başlama dönemlerinde gerçekleştirilen ‘Bedi Besmele Şenliği’ Elazığ Genç İHH Çocuk Birimi tarafından unutturulmamak ve genç nesillerde yaşatılmak adına yeniden yapılıyor.