‘Genç aday olmamız avantaj’

Elazığ Elektronikçiler, Fotoğrafçılar ve Saatçiler Esnaf Odası Başkan Adayı Mehmet Havabulut açıklamalarda bulundu.

Havabulut; “Bizim genç bir aday olmamız bir avantajdır. Bizler başkan olmamız taktirde esnafımız için koşacağız. Esnafımızın sorunlarını çözmek için kurumlara daha çok girip çıkacağız. Esnafımızı sürekli ziyaret edeceğiz. Biz esnaflarımızın sorunlarının çözümü konusunda daha dik duracağız. Sistemi oturtacağız. Başkanlar neden vardır, sorunları çözmek için vardır. Bizde genç birisi olarak sorunları çözmek için geliyoruz. Sorunu olan esnaf olmayacak sorunu çözülmüş esnaflarımız olacak”.

“ESNAFIMIZIN İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA ADAY OLDUK”

Başkan Adayı Havabulut; “Biz aday olmaya bir yıl önce karar verdik. Esnaflarımızla yaptığımız istişareler sonrasında biz aday olamaya karar verdik. Kendimize güvendiğimiz için aday olduk. Biz iyi bir başkanlık yapacağımıza inandığımız için aday olduk. Birilerinin demesiyle aday olmadık. Bizler, birilerinin arkasına sığınacak birileri değiliz”.

“ÖNÜNE GELEN SAAT SATIYOR”

Mehmet Havabulut; “Saatçi esnaflarımızla yaptığımız istişareler sonucunda sorunları ise; Kuyumcu esnaflarının saat satmaları, teşbihçilerin saat satmaları, AVM’lerin saat satmalarıdır. Kendi mesleği olmayanların saat satmaları esnafımız için büyük bir sorun teşkil ediyor. Biz bunların önüne geçmek için mücadele vereceğiz. Herkes kendi işini yapması için çalışmalar yapacağız. Saatçilik mesleği dededen babadan atadan gelen bir meslektir. Ama tamircilikten anlamayan kişiler direk saat satarak kazanç elde ediyorlar. Saatler bozulduğunda da esnaflarımıza yönlendiriyorlar vatandaşlarımızı, ben buradan şunu söylemek istiyorum herkes kendi işini yapsın başkasının ekmeğinde kimsenin gözü olmasın”dedi.