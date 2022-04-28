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Gelirlerimiz giderlerimizi karşılamıyor

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Gelirlerimiz giderlerimizi karşılamıyor

Söz Esnafta programının bu haftaki konuğu Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Zülfü Tarhan oldu.

Haber Elazığ Genel Yayın Yönetmeni Cemil İzgi’nin sunduğu Söz Esnaf’ta programın 8. Bölümü Haber Elazığ YouTube kanalında yayınlandı. Söz Esnafta’ya konuk olan Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Zülfü Tarhan esnafların yaşadığı sorunlar hakkında bilgiler verdi. Başkan Tarhan, Salçalı Köfte Festivalinin geçen yılkinden daha yapmak istediklerini ifade ederek esnafların şeker bulma konusundaki sıkıntıya çözüm bulunduğunu ifade etti. Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Zülfü Tarhan’ın açıklamalarını haberimiz içindeki videodan yada Haber Elazığ YouTube kanalından izleyebilirsiniz… Haberin Videosu : ‘GELİRİMİZ GİDERLERİMİZİ KARŞILAMIYOR’