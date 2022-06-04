Gelincikler mezarlığı kırmızıya bürüdü  

Gelincikler mezarlığı adeta kırmızı renge boyadı.

Baharla birlikte kendiliğinden yetişen gelincik çiçeği, Elazığ’da bulunan mezarlığı kırmızıya bürürken, vatandaşlar, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını belirtti.

Elazığ'da yağışlar sonrası çiçek açan gelincikler, merkez Sürsürü Mahallesi'nde bulunan mezarlığı adeta kırmızı renge boyadı. Doğal olarak yetişen, narin ve hassas yapısıyla bilinen gelincikler, kırmızının her tonunu sergiledikleri görüntüleriyle farklı bir güzellik sunuyor. Kırmızı ve yeşil tonların oluşturduğu renk cümbüşü masalsı görüntüler oluştururken, yakınları ve aile fertleri için dua etmeye gelen vatandaşlar, yağan yağışların ardından ilk defa bu mezarlığı bu şekilde gördüklerini belirtti.

Burayı daha önce böyle görmediğini kaydeden vatandaşlardan Hakan Kamer, "Gelişen gelincikler mezarlığımıza bayağı güzel bir görünüm kattı. Bu da yağışların etkisiyle oldu büyük ihtimalle. Daha önceki yıllar malum kurak olarak geçti. Bu sene yağışların iyi olmasıyla birlikte çıkan gelincikler bayağı güzel bir görüntü kazandırmış. Biz de mezarlık ziyaretine geldik. Burayı böyle görünce bayağı sevindik. Bu sene yağan yağışlardan dolayı güzel bir görüntü oluşmuş" dedi.