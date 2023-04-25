AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz, seçim çalışmalarını kapsamında gençlerle buluşarak, “Bir oy için siyasi şov yapanlara aldanmayın geleceğinize sahip çıkın.” dedi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz, 2023 seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretleri kapsamında İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek kurum yöneticileri ve personelle bayramlaşan Öz, daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, milletvekili adayları ile birlikte Elazığ Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Siyasetin Öznesi AK Kadınlar’ toplantısına katıldı.

Programın ardından AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Ulukent Mahallesi’nde düzenlenen ‘Gençlik Buluşması’na katılan Öz, 2023 seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Öz yaptığı konuşmada, AK Parti kadrolarının bir oy almak için hiçbir zaman siyasi şov yapmadığını belirterek, “Sizlerin derdinden anlayan, sizlerin değerlerinden anlayan, sizlerin bakış açısıyla aynı yöne bakan bir AK Parti ekibi var. Biz, sizlerin derdiyle hemhal olan, sizlerin problemlerine merhem olmak isteyen bir ekibiz. İnanıyorum ki 14 Mayıs’ta, 21 yıldır gençleri her daim yol arkadaşı olarak ilk plana yerleştiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir ve beraber olacağız. Sizlerin hayali olan büyük ve güçlü Türkiye’yi, sizlerin hayali olan güçlü Elazığ’ı hep birlikte inşa edeceğiz. Sizlerden ricam, bir oy için siyasi şov yapanlara aldanmayın, geleceğinize sahip çıkın.” dedi.

Ziyaretleri kapsamında daha sonra Çayda Çıra Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz, 14 Mayıs seçimleri için destek istedi.