Elazığ’da meslek lisesi öğrencilerine yönelik "Geleceğim Mesleğim" konferansı verildi.

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan Zeycan Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde konferans düzenlendi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan konferans mesleki liselerin tanıtımının yer aldığı sinevizyon gösterimi ile devam etti. "Geleceğim Mesleğim" projesi ile mesleki ve teknik eğitiminin değeri, meslek liselerine kayıt yaptıran öğrenci sayısını arttırmanın, öğrencilere eğitim süreçleri, mesleki detaylar ve elde edilebilecek istihdamlarla ilgili bilgiler verilmesinin amaçlandığı aktarıldı.

Bu tür eğitimleri sürekli hale getireceklerini belirten FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, “ Bizler genç nüfusumuzu, kariyer planlamasını yapmak, gerek ulusal gerek evrensel nitelik beceri standartların ulaşmayı sağlamak adına ülke genelinde çok önemli çalışmalar yürütmekteyiz. Bizler de Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerimizde sanayiciler ile birlikte toplantılar yaptık. Güçlü sanayi milli teknoloji hamlesi toplantıları gerçekleştirdik. Bizler de milli eğitim müdürlüğü ile özellikle mesleki ve teknik eğitim bilgilendirme konularında eğitim verdik. Çok olumlu geçtiğini düşünüyoruz ve bu tür eğitimlerimiz devam edecektir” dedi.

Projenin çok verimli eğitim olduğunu aktaran İl Milli Eğitim Müdür Feyzi Gürtürk ise “ Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Çağa ayak uydurmak ve çağın dilini konuşmak önemli. Öğrencilerin de eğitimleri verilmektedir. Bu projeler kapsamında da en üst seviyelere çıkacağını umuyorum. Gelecek öğrencilerle şekillenecek. İşlerini ne kadar güzel içten ve severek yaparlarsa bu başarı kat kat artacaktır. Bizlere düşen görev de öğrencilerimize iş başı eğitimler vererek ve yaşayarak öğrenme modelini en üst seviyede gerçekleştirerek eğitmektir ”ifadelerini kullandı.