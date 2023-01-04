‘Geçim derdi kamburu daha da ağırlaşmıştır'

İYİ Parti İl Başkanı Servet Gürgözeler memur ve emekliye verilen %25 zammı değerlendirdi.

Başkan Gürgözeler; “Gelişmiş ve ekonomisi iyi olan toplumlarda insanlar devletine, milletine olan üretkenliğinin bir hizmet bedeli olarak ekonomik ve sosyal sınıf açısından rahatlatılır ve imkanları o anın yaşam şartları seviyesine yükseltilirken, ülkemizde ise bu şekilde bir geçim hayatta kalma mücadelesine dönüşmüş yapılan son zamlar, ülkesi için çalışan insanımızı adeta açlığa mahkum bırakmıştır. TÜİK son rakamları açıklamış bu rakamlarla 84 milyonun gözünün içine bakarak " ülkenin ekonomisi çok iyiye gidiyor" mesajı vermiştir. Peki bu mesajda gerçeklik payı var mıdır? Tabii ki hayır, sokaktaki vatandaşımız Ne diyor? "mutfağımızda ve cebimizde yangın var, bir hafta önce aldığımız bir gıda maddesini bir hafta sonra daha yüksek fiyata alıyoruz. Aldığımız para gelen zamlarla anında eriyor, paramız pul oluyor" diyor.

İYİ Parti İl Başkanı Servet Gürgözeler, “ Yeni yılla birlikte gelen zamlar, hepimizin cüzdanında ki parayı yok etmiş, insanların en temel ihtiyacı olan giyim, gıda ve sağlık giderleri karşılanamaz hale gelmiştir. Sağlık harcamalarında ise, İlaca yapılan zam ne kadardır diye baktığımızda Aralık ayında resmi gazetede yayınlanan zam oranı %36. 77 olmuş ve Şubat ayında yapılacak zam oranı erkene çekilmiştir. Şimdi ilaca bile bu kadar yüklü zam geliyorken enflasyon oranının %64 te kalması manidardır. Ne asgari ücretteki artış, nede memur ve emeklinin maaş artışı şu şartlarda insanlarımızı rahat yaşatmaya yetmemektedir. Elimize aldığımız herşey %100 ün üzerinde zamlanırken enflasyon nasıl %64 ‘ler de kaldı merak ediyoruz? Yazıktır, günahtır İYİ Parti olarak diyoruz ki, bu gidişatı sandık değiştirecek". İfadelerini kullandı.