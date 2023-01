‘Geciktiğimiz her bir gün bir çocuğumuzun hayatına mal olabilir’

HÜDA PAR Elazığ İl Başkanı Yasin Kavaklı, uyuşturucu kullanımının çocuk yaşlara indiğini, bu konuda anne-babalara, yetkililere ve siyasi partilere seslenerek ‘gelin hep beraber çocuklarımızı ve gençlerimizi madde bağımlığından birlikte kurtaralım’ dedi.

HÜDA PAR Elazığ İl Başkanı Yasin Kavaklı madde bağımlılığına dikkat çekmek ve Elazığ`da bu konuda yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak için Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Şüheda Kaya`yı makamında ziyaret etti.

Bu konuda vatandaşlardan da bir çok şikayetin geldiğini belirten Başkan Kavaklı, uyuşturucu ve madde bağımlılığı çocuk yaşta denilecek seviyeye düştüğünü, bu konuda her bireye ayrı ayrı görev düştüğünü belirterek, Öncelikli olarak anne ve babalara seslendi;

“Çocuklarınızla arkadaş olun. Onları anlayın. Sorunlarına odaklanın ve onları yalnızlığa terketmeyin. Yetkililere sesleniyoruz. Çocuklarımızın güvenliğini sağlamanız için denetimlere ihtiyaç vardır. Yasalarımız ve güvenlik güçlerimiz uyuşturucu ticareti yapan kişilerin korkulu rüyası haline gelmelidir. Okul önlerindeki denetimlerin artırılmasını talep ediyoruz. Çocuklarımıza uyuşturucunun çok rahat bir şekilde satılmasına engel olunmasını bekliyoruz. Siyasi parti yetkililerine de bu konuda ihtiyaç vardır. Onlarda duyarlılık göstermelidirler.” dedi.

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Baş hekimliğine yeni atanan Şüheda Kaya`yı makamında ziyaret ettiklerini belirten Kavaklı, aldıkları bilgiye göre Elazığ`ın hastane olarak 18 ile hizmet verdiğini ama Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri (AMATEM)`ne ait sadece 17 yatak bulunduğunu bir ile bile bir yatak düşmediğini belirtti.

Sözlerinin devamında HÜDA PAR Elazığ İl Başkanı Yasin Kavaklı,“Bizde bu duyarlılık çerçevesinde Ruh ve Sinir Hastanesi Başhekimliliğine atanan sayın Şüheda Kaya`yı ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulunduk. Bu konu hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanemiz bölge hastanesi statüsündedir. Ayrıca hastanemiz 18 ile hitap etmektedir. Ancak AMATEM`in yatak sayısı 17`dir. Dikkatinizi çekerim. Her bir ile bir yatak dahi düşmemektedir. Hem Elazığ`ın kendi hastasına hem de bu bölgeye hitap edebilecek bir seviyeye getirilmesini arzuluyoruz. Bu konuda atılacak ilk adım AMATEM`in yatak sayısını yükseltmektir. Bunun için öncelikli olarak şehrimizde bulunan bir binamız var ise, AMATEM hizmet binasına dönüştürebiliriz. Şayet böyle bir durum yok ise Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde edindiğimiz bilgiye göre, hastaneye ait boş arsamız var. Orada AMATEM`e has bir bina inşaa edebiliriz. Bu bütçeyi biz Elazığlı işadamları ile birlikte oluşturabiliriz. Nasıl mı? Onların vergilerinden düşecek bir kolaylık sağlarsak, biz inanıyoruz ki duyarlı işadamlarımız bu konuya eğilecek ve inşaatı kısa sürede tamamlayacağız.”

Tüm Elazığlılara seslenen Kavaklı, “Gecikmeyelim, geciktiğimiz herbir gün bir çocuğumuzun bir gencimizin hayatına mal olabilir. Bu gençler bizim geleceğimizdir. Geleceğimizi tehlike altına atmayalım. Bir an önce harekete geçelim.” Dedi.