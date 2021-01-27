Gece evden çıkan 3 yaşındaki çocuk bulundu  

Elazığ'da gece ailesinden habersiz evden çıkan ve 2 kilometre uzaklaşan 3 yaşındaki Ömer Asaf Uçar, devriyede olan jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde fark edilip önce koruma altına alındı, ardından ailesine kavuşturuldu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yazıkonak Beldesi'nde ikamet eden Uçar ailesinin 3 yaşındaki çocukları Ömer Asaf, gece saat: 22.00 sıralarında ailesinden habersiz evden çıktı. Gece bölgede devriye atan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tek başına gördüğü Ömer Asaf'ı fark edip yanına gitti. Soğuktan üşüyen çocuğu, devriye aracına alan ekipler, yaptığı araştırmada beldedeki ailesine ulaştı. Sağlık kontrolleri yapılan çocuk, ailesine teslim edildi. Aile kapının kilitli olmamasından dolayı evden çıkan çocuklarını bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.