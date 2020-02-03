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Giriş Tarihi : 03-02-2020 15:59

Gazi Caddesinde yangın!

Elazığ’da 7 katlı bir iş merkezinin çatı kısmında çıkan yangın korkuttu.

Gazi Caddesinde yangın!

Olay, kent merkezinde Gazi Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir iş merkezinin çatı kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş merkezinin çatı kısmından yoğun duman çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu Elazığ Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen çok sayıda  ekip, yangına müdahale etti. Dumanları gören vatandaşlar ise yangını meraklı gözlerle izledi. Yangın söndürülürken, çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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