Gazi Caddesi’nde silahlı kavga

Elazığ'da iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, merkez Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle silahlı kavgaya dönen olayda C.B. yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.