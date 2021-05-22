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Giriş Tarihi : 22-05-2021 14:19   Güncelleme : 22-05-2021 14:19

Gazi Caddesi’nde kaza!1 yaralı  

Elazığ’da minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.  

Gazi Caddesi’nde kaza!1 yaralı  

Kaza, kent merkezinde Gazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 ACG 528 plakalı Ford marka minibüs ile  motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Vatandaşların  haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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